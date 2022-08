Ana Paula Siebert fala sobre ex-esposas de Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 11:05 | Atualizado 17/08/2022 11:14

Rio - Ana Paula Siebert usou as redes sociais para responder aos seguidores se teria ciúmes das ex-mulheres de seu marido, Roberto Justus, que foi casado quatro vezes antes dela, relacionando-se com famosas como Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro, com quem tem Rafaella, de 13 anos. No Instagram, a modelo alegou que o único sentimento que nutre pelas mulheres é o da gratidão.

"Ana, como não ter ciúmes do passado do marido?", quis saber a internauta durante uma interação no Instagram. "Não (tenho ciúmes). Acredito que somos uma soma das nossas histórias. Vamos construindo nossa personalidade e nossos valores de acordo com as experiências que vivemos. As pessoas que passam pela nossa vida deixam um pouco de si, levam um pouco de nós", iniciou Ana Paula.

"Portanto, agradeço por elas terem existido. Pois amo meu marido como ele é hoje, após tudo que ele viveu", concluiu.

Roberto Justus também foi casado com Sasha Chrysman, com quem tem os filhos Ricardo e Fabiana Jutus, e com Gisela Prochaska, com quem tornou-se pai de Luiza Justus. O empresário está casado com Ana Paula desde 2015 e os dois são pais de Vicky, de 2 anos de idade.