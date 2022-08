Sauna gay usa fotos de Igor Cosso em propagandas - Reprodução do Instagram

Publicado 19/08/2022 10:48

Rio - Igor Cosso, de 31 anos, ficou chocado ao descobrir que suas imagens estavam sendo usadas indevidamente em propagadas de uma sauna gay em Curitiba, no Paraná. O ator desabafou sobre o caso através do Twitter e informou que tomará as medidas necessárias contra o estabelecimento.

"E uma sauna gay de Curitiba que estava usando fotos minhas em posts e propagandas deles no Instagram e me mandaram? Ainda bem que meu namorado é advogado. Olha isso! "Safofo". É cada uma na minha vida viu", escreveu ele, que deu vida ao personagem Junior Romantini em 'Salve-se Quem Puder' (2020), da TV Globo.

E uma sauna gay de Curitiba que tava usando fotos minhas em posts e propagandas deles no Instagram e me mandaram? Ainda bem que meu namorado é advogado. Olha isso! "Safofo", pqp. É cada uma na minha vida viu. Hehe pic.twitter.com/Q4A4J0LVF8 — Igor Cosso (@igorcosso) August 18, 2022

Os internautas não perderam a oportunidade e brincaram com o teor da propaganda que dizia: 'Safofo: tem cara de safado e fofo ao mesmo tempo'. "Sei que foi errado o que fizeram mas eu tô rindo muito", comentou uma usuária da rede social. "Foi uso indevido da imagem? Sim! Foi uma mentira? Não!", destacou outro. "Igor, você tem cara de safofo mesmo", destacou um terceiro.

Igor Cosso namora o advogado Heron Leal. Juntos há três anos, os dois compartilham momentos especiais e trocam declarações através das redes sociais.