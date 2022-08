Ney Latorraca e Edi Botelho - Tata Barreto/ TV Globo

Publicado 19/08/2022 12:38

Rio - Discreto em relação à vida pessoal, Ney Latorraca, de 78 anos, se declarou para o marido, o ator Edi Botelho, em entrevista ao site 'Gshow'. O veterano da TV citou as qualidades do companheiro de duas décadas e revelou o que mais admira nele.

"Encontrei há mais de 20 anos uma pessoa genial, que é o Edi Botelho, meu companheiro. A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento", afirmou o ator. "Uma pessoa que conhece os verbos, a vida, me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, te faz bem, é saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim, acho bonito isso", completou.

Ney Latorraca celebra 60 anos de carreira este ano. O artista estrela a comédia musical "Seu Neyla", com texto de Heloísa Périssé e direção de José Possi Neto, em cartaz no teatro Riachuelo, no Centro do Rio. O ator contracena, de casa, com o restante do elenco, que fica no palco do teatro.