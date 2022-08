Em luta contra câncer, Simony fala sobre amor próprio nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Em luta contra câncer, Simony fala sobre amor próprio nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2022 14:00 | Atualizado 19/08/2022 14:01

Rio - Simony usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para refletir sobre beleza e amor próprio. No Instagram, a cantora, que segue em tratamento após ter descoberto um câncer no intestino , publicou uma foto em que aparece com um vestido rosa decotado, e aproveitou para escrever sobre ser gentil consigo mesma.