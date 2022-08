Cíntia Dicker brinca sobre Pedro Scooby ter arruinado planos de chá revelação - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2022 12:48

Rio - Cíntia Dicker usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para contar aos seguidores que não faria chá revelação com o marido, Pedro Scooby, para anunciar o sexo de seu primeiro filho. No Instagram, a modelo admitiu que os dois, que estão à espera de Aurora, não se identificam com a ideia da celebração.

"E o Pedro que acabou com os meus planos de chá revelação? Tudo por água abaixo", iniciou a modelo, brincalhona. "Mentira, gente, mentira (risos). A gente não ia fazer. Não é uma coisa que a gente curte. A gente queria mesmo que viesse com saúde, independentemente de ser menino ou menina. Respeito quem faz, está tudo bem, mas não queremos fazer", explicou.