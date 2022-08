Anna Beatryz Miranda detona a mãe, Jenny Miranda - Reprodução de vídeo

Anna Beatryz Miranda detona a mãe, Jenny MirandaReprodução de vídeo

Publicado 23/08/2022 11:40

Rio - O bafafá envolvendo o affair entre Anna Beatryz Miranda, de 18 anos, e o ex-jogador Adriano Imperador, de 40, ganhou mais um capítulo na noite desta segunda-feira. Através do Instagram Stories, a neta de Gretchen acusou a mãe Jenny Miranda, de vazar a informação de que ela teria ficado com o craque para ganhar fama. A dançarina ainda revelou que a mãe a chamou de fura-olho porque queria ter um caso com o atleta.

fotogaleria

"Não iria falar nada porque já foi tudo resolvido, mas como minha mãe Jenny Miranda quer tanto fama que passa por cima da família para ter isso. Tenho 18 anos, foi minha responsabilidade ficar com o Adriano. Quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer. Me sustento sozinha. Minha mãe sabia desde o começo e brigou comigo. Porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro era ela", disse Bia.

Em seguida, ela revelou que não tem uma boa relação com Jenny. "Não estou falando com ela e ela está bloqueada em tudo. Mãe só pra chamar de mãe tem um monte. Difícil é achar uma que te trate como filha e tenha amor de mãe. E lembrem-se: mãe de rede social é fácil, quero ver ser mãe mesmo", desabafou.

Bia, então, publicou uma série de vídeos e voltou a detonar a mãe. "Minha mãe e eu, a gente nunca se bateu, a gente nunca se deu bem. Rede social é uma máscara. As pessoas postam o que elas querem postar. Minha mãe está desesperada porque ela quer fama, porque está acabando a fama dela. E eu não ligo pra isso. Eu só quero ser famosa com a minha dança porque eu amo dançar, estou correndo atrás do meu sonho”, garantiu.

A dançarina também contou que foi vítima de violência quando morava com Jenny. "É minha mãe, mãe realmente é sagrada. Mas, eu respeitei, eu aturei ela, quando estava morando debaixo do teto dela e dependia dela. Eu aturei tudo Ela sempre me bateu, sempre me xingava de tudo quanto é nome, todo dia eu tinha que aturar isso. Sempre tive que namorar escondido porque minha mãe não aceitava. Quando eu saia bonita, ela mandava eu trocar a roupa".

Por fim, Beatryz voltou a acusar a mãe de vazar seu relacionamento com Adriano. "Ela taca pra manchete, pra imprensa. Ela acha que eu sou besta. Depois dessa discussão só ela sabia", afirmou a neta de Gretchen, que foi além: "A gente discutiu sobre isso porque ela disse que eu furei o olho dela, porque quem queria ficar com o Adriano era ela. Fiquei com o Adriano porque eu quis, não foi por fama, nem dinheiro".

Gretchen se pronunciou sobre o caso

Após circular a notícia que Anna Beatryz Miranda estaria tendo um affair com o ex-jogador Adriano e que isso estava gerando um atrito na família, Gretchen se pronunciou sobre o caso. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabei de ver uma notícia rídicula, que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", começou ela.

Ela completou dizendo que em sua família não existe preconceito etário. "E na nossa família, esse negócio de diferença de idade não existe problema. Então, se ele quisesse ficar com ela e ela quisesse ficar com ele, não tenho nada a ver com isso. E terceiro, não existe confusão nenhuma, porque essa notícia é falsa", concluiu. Vale lembrar que Bia confirmou que viveu um affair com o jogador. No entanto, o relacionamento não foi pra frente.