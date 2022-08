Ivete Sangalo tieta Bonner na saída da TV Globo - Reprodução de vídeo

Publicado 23/08/2022 09:55

Rio - William Bonner foi tietado por alguns fãs na saída da TV Globo, na noite desta segunda-feira, após a entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no 'Jornal Nacional'. Entre os admiradores do jornalista estava Ivete Sangalo. Apesar de fazer 'festa' para o apresentador, ele não abriu os vidros para cumprimentar a cantora. A atitude do marido de Natasha Dantas dividiu a opinião dos internautas.

De roupão na portaria da TV Globo, a apresentadora do 'Pipoca' não poupou esforços para chamar a atenção do colega. “Arrasou William… William sou eu", disse Ivete, gritando e batendo no vidro do carro. Bonner, no entanto, não parou. Nas imagens, é possível ver apenas o jornalista dando um tchauzinho para todos os fãs de dentro do veículo. Em seguida, ele vai embora.

O comportamento de William dividiu a opinião dos usuários do Twitter. Uns acreditam que ele não abriu os vidros para cumprimentar Ivete por uma questão de segurança ou por não ter reconhecido ela. No entanto, outros o acusaram de ser arrogante.

e o william bonner que cagou pra ivete sangalo na globo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/g0WZZLtlEn — paulo bosta (@acervointernet) August 23, 2022

Gente, como a distorção de notícias acontece verdadeiramente, né? O Bonner por motivos de seguranças não poderia baixar o vidro do carro ou ele não reconheceu a Ivete, normal acontece. O tanto de fake news que eu já vi nisso não tá escrito — todo dia um novo renascimento (@puzzlegal3r) August 23, 2022

O ARROGANTE WILLIAM BONNER DEIXA IVETE SANGALO NO VÁCUO. pic.twitter.com/FHx3N67jgC — Marcos Martins (@Martins_Pastor) August 23, 2022

A Ivete foi comemorar com o Willian Bonner, e ele nem abaixou o vidro. — Fofoqueirin24h (@Fofoqueirin24h) August 23, 2022

Hoje eu queria tá igual a Bonner, afrontoso a ponto de ignorar Ivete Sangalo. — Thamyres Rodrigues (@byllejow) August 23, 2022

O bonner ignorando a Ivete Sangalo na saida KKKKKKKKKKKKKK — Taldo COUTO (@corinthiano061) August 23, 2022

Ivete foi tietar o Bonner, mas não foi reconhecida por ele... kkkkk#ForaBolsonaro #LulaPresidente13 https://t.co/QZHoUkJPgj — RealSavito (@RealSavito) August 23, 2022