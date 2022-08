Orlando Morais e Gloria Pires - Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2022 19:38 | Atualizado 23/08/2022 22:06

Rio - Gloria Pires comemorou no Instagram, nesta terça-feira (23), seu aniversário de 59 anos. Na legenda, atriz escreveu: "Mais um ano celebrando a passagem do tempo, as boas companhias e tudo que o futuro ainda vai nos proporcionar! Obrigada a todos pelas felicitações! Vocês fazem parte da minha trajetória", acompanhando o vídeo recheado de momentos marcantes da sua vida.

Amigos, fãs, familiares e outras celebridades comentaram na publicação desejando parabéns à artista. Por exemplo, uma de suas filhas, Antonia Morais deixou seu recado: "Lindona te amo", o ator Kiko Mascarenhas também aproveitou para mandar suas lembranças: "Querida Glorinha! Todas as coisas maravilhosas pra você hoje e sempre! Beijos cheio carinho e saudade".

O marido Orlando Morais fez sua própria publicação, desejando os parabéns à amada. Junto ao vídeo cheio de carinho, o cantor escreveu: "Parabéns meu amor eterno"