Juliette foi a grande campeã do 'BBB 21'Reprodução

Publicado 23/08/2022 20:22

Rio - Juliette foi a convidada do "Quem Pode, Pod" desta terça-feira e relembrou sua vitória no "BBB 21". Durante a entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora revelou que tem o hábito de rever o discurso feito por Tiago Leifert ao anunciar que a paraibana era a grande campeã da edição.

"Eu revejo quase todos os dias. Todas as vezes eu vejo emocionada. Cada palavra faz muito sentido. Foi o momento mais marcante da minha vida. É muito emocionante. Toda hora eu vejo! A cada palavra eu falava 'não estou ficando louca', e comecei a me espantar com o quanto estava certa. Fico até arrepiada! Quando ele fala 'você sempre esteve em primeiro lugar', falo 'e agora? O que vou fazer da minha vida?'", relatou a influenciadora, que conquistou uma legião de fãs durante sua participação no programa.

Com mais de 33 milhões de seguidores no Instagram, Juliette abriu o jogo sobre o caminho teria seguido caso não entrasse na casa mais vigiada do país: "Eu seria funcionária pública, defensora ou delegada. Estaria no lugar em que sempre sonhei, com os pés no chão e tentando fazer justiça porque no fundo eu advogo até hoje pelo que eu acredito, luto pelo que quero. Não estaria vivendo um conto de fadas, mas estaria feliz. A conta bancária estaria razoável, mas estaria podendo sair para tomar uma cachacinha", brincou.

A famosa ainda desabafou sobre o lado negativo de não poder sair de casa sem ser reconhecida nas ruas: "Esta semana eu chorei porque queria ir num barzinho comer um espetinho. O povo começou a falar 'sábado à noite, não tem mesa, está tarde, tem que chamar a segurança'. Comecei a ficar triste porque era tanta complicação... Caramba, eu só queria uma cerveja e um espetinho. Isso era o que me fazia feliz e não tenho mais isso'. Eu não fui. As pessoas falam 'você pode ir numa festa grandiosa', mas ir num barzinho tomar uma cervejinha tem seu valor", afirmou Juliette.