Joelma - Reprodução/Instagram

JoelmaReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 17:37

Rio - Joelma voltou a falar em como sua saúde ficou comprometida após contrair a Covid-19 há quatro meses. A cantora enfrenta as sequelas da doença e vive uma espécie de "efeito sanfona", que a deixa inchada eventualmente. Por exemplo, na gravação do DVD da turnê "Isso é Calypso na Amazônia", a artista relembrou o seu inchaço ao rever o clipe.

fotogaleria

"Aí dá para perceber que eu estou bem inchada. Foi onde começaram as sequelas da Covid, justamente quando cheguei em Manaus. Depois que gravei o DVD, fui internada. Na verdade, eu já estava muito mal lá no DVD. Quarto Covid. Não é só o rosto, o corpo todo que incha. Essa sequela é quando eu ando de avião, acho que pela pressão, e quando eu começo a dançar e o sangue começa a esquentar. Descobri que era meu sangue que estava coagulando", disse ela, em entrevista ao "The Noite" que vai ao ar na madrugada desta quarta-feira (24), no SBT.



Em junho, Joelma foi internada em São Paulo com quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações decorrentes da infecção de coronavírus.