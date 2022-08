Jenny Miranda e a filha, Anna Beatryz - Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2022 16:55 | Atualizado 23/08/2022 16:57

Rio - Jenny Miranda, de 33 anos, usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para se manifestar sobre as acusações feitas pela filha, Anna Beatryz Miranda, de 18 anos. A dançarina disse que a mãe vazou seu affair com Adriano para ganhar fama e ainda insinuou um possível interesse da musa fitness no craque para conseguir chamar atenção e dinheiro.

"Tenho mais o que fazer. Não vou ficar me defendendo, justificando, só não vê quem é cego. É isso", afirmou Jenny. Em seguida, a filha de Grecthen disse para os fãs que ia trabalhar.

Na noite de segunda-feira, Bia Miranda confirmou que viveu um affair com Adriano e detonou a mãe. "Tenho 18 anos, foi minha responsabilidade ficar com o Adriano. Quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer. Me sustento sozinha. Minha mãe sabia desde o começo e brigou comigo. Porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro era ela", disse a jovem, que assumiu não ter uma boa relação com Jenny. "A gente nunca se deu bem. Rede social é uma máscara".

