Luigi Baricelli homenageia a esposa, Andreia, por seu aniversário Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 10:57

Rio - Luigi Baricelli, de 51 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para homenagear a mulher, Andreia Baricelli, por seu aniversário. No Instagram, o ator publicou um registro onde aparece beijando a esposa, com quem está casado desde 1992, e aproveitou para escrever um texto em comemoração aos 50 anos de vida da amada.

"Parabéns meu oráculo, minha vida, minha existência", iniciou Luigi na legenda da fotografia. "Andreia Baricelli, obrigado pela sua existência, por essa consciência tão sagrada, tão linda. As palavras não conseguem descrever, o quanto você significa para mim nesta existência e em todas as outras. Nós nos tornamos a díade que se tornou um. Te Amo. Luiz Fernando Pecorari Baricelli", concluiu o ator.

Nos comentários da publicação, seguidores deixaram seus votos de felicidade e também, elogiaram o casal. "Parabéns, Andreia! Deus te abençoe sempre", desejou uma usuária. "O amor de vocês é surreal!", pontuou outra. "O amor e a união desse casal são lindos", escreveu um internauta. "Lindos! Chuva de bençãos", disse um fã.