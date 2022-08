William Bonner pede desculpas a Ivete Sangalo - Reprodução

Publicado 23/08/2022 10:48 | Atualizado 23/08/2022 10:48

Rio - William Bonner pediu desculpas a Ivete Sangalo através do Instagram, nesta terça-feira. O apresentador explicou que não notou a presença da cantora entre os fãs que o abordaram em seu carro na saída da TV Globo, na noite desta segunda-feira, após a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no 'Jornal Nacional'. Ele também deixou claro que por uma questão de segurança não abriu os vidros do veículo para cumprimentar as pessoas que estavam no local.

"Ontem, no fim da minha jornada de trabalho - que não foi comum - estava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo que estava fazendo a maior festa no estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro. É claro que aquilo faz um bem danado. Abri um sorriso, acenei para todo mundo, mas segui o protocolo da empresa. Não pode baixar o vidro em uma situação como essa. Mas saí energizado, foi muito bom. Fui dormir e quando acordei hoje soube que a Ivete Sangalo estava de roupão ali no meio daquele grupo. Desculpe, majestade. Te amo muito", disse ele.







Entenda

William Bonner foi tietado por alguns fãs na saída da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Entre os admiradores do jornalista estava Ivete Sangalo. De roupão, a apresentadora do 'Pipoca' não poupou esforços para chamar a atenção do colega. “Arrasou William… William sou eu", disse Ivete, gritando e batendo no vidro do carro. Bonner, no entanto, não parou o veículo. Nas imagens, é possível ver apenas o jornalista dando um tchauzinho para todos.

O comportamento de William dividiu a opinião dos usuários do Twitter. Uns acreditam que ele não abriu os vidros para cumprimentar Ivete por uma questão de segurança ou por não ter reconhecido ela. No entanto, outros o acusaram de ser arrogante.