Samara Felippo e as filhas, Lara e Alícia - Reprodução/Instagram

Samara Felippo e as filhas, Lara e AlíciaReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 09:02 | Atualizado 23/08/2022 09:07

Rio - Samara Felippo, de 43 anos, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para desabafar sobre a maternidade solo. No Instagram, a atriz ainda respondeu algumas dúvidas dos seguidores e contou que não recebe auxílio do ex-marido, Leandrinho, com quem tem as filhas Alícia, de 13 anos, e Lara, de 9.

fotogaleria

"Ontem eu tive um compromisso que era muito importante para mim estar lá, mas eu não tinha como deixar minhas filhas em lugar nenhum. Tive o apoio de dois amigos e foi muito importante. Mesmo que você saiba que ela não vá [a mãe solo], chame para sair, não desista. Ofereça ajuda, não espere ela pedir", disse a atriz, emocionada, nos stories.

Posteriormente, Samara respondeu algumas perguntas dos seguidores em um momento de interação na rede social e citou o ex-marido. "O pai das meninas não ajuda?", quis saber uma internauta. "O pai não ajuda. E não, ele não cria junto. Mora nos Estados Unidos", disse a artista.

Samara e Leandrinho se separaram em 2013, após cinco anos de casados. "Fiquei um ano mais ou menos tentando me reerguer, mas cada um tem seu tempo, suas demandas e suas dores. É importante a gente viver o luto da separação para ter forças para continuar. Mas hoje em dia não sinto. Estou muito bem, obrigada", afirmou ela, que atualmente é casada com Elídio Santana.