Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e mais famosos prestigiam casamento de empresário

Rio - A atriz Paolla Oliveira e seu namorado, o sambista Diogo Nogueira, prestigiaram o casamento do empresário João Camargo com Beatriz Fazzio, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Os noivos já haviam se casado em julho deste ano, na Toscana, na Itália, mas decidiram fazer também uma celebração no Brasil.

Paolla Oliveira surgiu deslumbrante com um vestido preto e uma fenda que deixou suas pernas à mostra. Famosos como Luciano Szafir e Luhanna Melloni, Daniela Albuquerque, Amilcare Dallevo Jr e as filhas do casal, Amaury Jr. e Celina Ferreira, o jornalista Carlos Tramontina e Rosana, entre outros, prestigiaram o enlace.

