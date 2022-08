Simone Mendes impressiona fãs com novo visual após revelar planos para retornar aos palcos - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 20:01

Rio - Simone Mendes surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira, ao postar um vídeo no Instagram em que mostra seu novo visual. Poucos dias depois de anunciar o fim da dupla sertaneja com Simaria, a cantora decidiu clarear suas longas madeixas, adotando o visual conhecido como "morena iluminada", com mechas loiras no cabelo castanho.

A transformação rendeu uma série de elogios para a artista, incluindo uma declaração apaixonada do esposo, Kaká Diniz: "Meu Deus... Casa comigo pela 5ª vez?", pediu o empresário. "Maravilhosa", comentou uma pessoa. "Gata", disparou Aline Campos. "Linda!!", declarou Giovanna Ewbank.

Mais cedo, Simone usou os Stories para falar sobre seu futuro como artista solo após a separação de sua irmã na música. Em interação com fãs, a cantora revelou que pretende retomar sua agenda de shows em outubro e garantiu que a decisão de encerrar a parceria com Simaria partiu das duas. "[Meu coração] Tá em paz e sem medo. Apenas amo cantar e vou continuar fazendo o que amo", disse.

Na última quinta-feira, Simone e Simaria revelaram que não são mais uma dupla e as cantoras seguirão carreira solo. De acordo com comunicado publicado no Instagram, Simone cumprirá os shows que estavam agendados para as artistas, enquanto Simaria continuará em hiato para cuidar de sua voz. A decisão não pegou fãs de surpresa, considerando a crise no relacionamento das irmãs que já movimentava a web desde maio deste ano.

