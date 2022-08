Poliana com neta e mostrando reforma no quarto das filhas de Ze Felipe - Reprodução Internet

Publicado 22/08/2022 17:48 | Atualizado 22/08/2022 17:58

Rio - Poliana exibiu em seu Instagram nesta segunda-feira (22) como anda a reforma no quarto das netas Maria Alice, de 2 anos e Maria Flor, que ainda não nasceu. A influenciadora é casada com o cantor Leonardo, e as crianças são fruto do casamento entre o filho Zé Felipe, e a esposa Virgínia.

"Louca da reforma ON"! Poliana começou os stories contando que a quebradeira no quarto das meninas deu início às obras para receber a futura integrante da família. A esposa do sertanejo mostrou o local vazio, contando apenas com um senhor começando a montar a "base para o gesso e a sanca iluminada que terá no quartinho", segundo ele.