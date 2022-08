Melody é acusada de plágio por usar melodia de Ariana Grande no hit 'Assalto Perigoso' - Reprodução/Instagram

Melody é acusada de plágio por usar melodia de Ariana Grande no hit 'Assalto Perigoso'Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 14:58

Rio - Melody voltou a agitar as redes sociais após sua participação no "Programa do Silvio Santos", do SBT, no último domingo. Durante a atração, a funkeira foi questionada sobre seus lançamentos mais recentes e afirmou ter sido a "única brasileira" a fazer uma parceria com a cantora Ariana Grande. A música em questão é "Assalto Perigoso", versão em forró do hit "Positions", que gerou acusações de plágio para Melody após uma discussão com Anitta nas redes sociais

fotogaleria

"Eu sou a única brasileira com um 'feat' da Ariana Grande, nessa música que eu fiz com ela", declarou a artista de 15 anos, em vídeo que já conta com 1,5 milhão de visualizações. No mês passado, Melody se envolveu em uma briga com Anitta que acabou com uma das compositoras de "Positions" vindo a público negar ter tido contato com a mais nova sobre uma versão da faixa.

No Twitter, internautas debocharam de Melody pela declaração feita no programa apresentado por Patrícia Abravanel: "Ela tá louca?", disparou uma página de fãs de Ariana Grande. "Queria passar um dia dentro da cabeça da Melody", brincou uma internauta. "A evolução da Melody de 'Fake love' pra fake news", disse outra pessoa, citando a canção de Anitta que também ganhou uma versão na voz da mais nova.

Confira: