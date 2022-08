Rodrigo Mussi rebate as críticas da mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 12:27

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi usou o Twitter, nesta segunda-feira, para se pronunciar sobre a polêmica entrevista que sua mãe, Mara Lúcia Abrão, deu ao "Domingo Espetacular", da Record TV, neste final de semana. Mara acusou o filho de ter um "amor doentio" por ela quando era criança, além de não gostar de dividir sua atenção com os demais familiares. A empresária também se defendeu da acusação de pedir dinheiro a Rodrigo logo que ele saiu do "BBB 22".

"Galera, bom dia. Eu realmente gostaria de vir aqui e dizer: sim, minha mãe sempre esteve ao meu lado e, sim, ela me ajudou quando fui para a Austrália, mas infelizmente ISSO NUNCA ACONTECEU. Se um dia quiser se redimir de algum erro na vida faça isso baseado na verdade e de coração aberto, assumindo seus erros", afirmou o influenciador. Na entrevista, Mara disse que só pediu a Rodrigo o valor que emprestou a ele para que ele pudesse fazer um intercâmbio na Austrália. No entanto, o ex-BBB nega que ela tenha dado dinheiro a ele.

"Gostaria muito de tocar minha vida e seguir em frente em paz, me dói demais ter de ficar sempre voltando ao passado neste assunto que é bem sensível. Poxa, eu tento superar e viver. Chega ser desumano ter de vir a público dizer este tipo de intimidade da minha própria mãe. Chega de personagem que nunca existiu, egoísmo e mentiras. Quero paz! Para mim, para ela, para nós!", finalizou.

Recentemente, Rodrigo afirmou que a mãe tentou explorá-lo financeiramente logo que ele saiu do "BBB 22". Ele também a culpou por traumas do passado e pelo fracasso em suas relações amorosas, já que presenciou muitas brigas entre a mãe e o pai.

Rafael Mussi, um dos irmãos de Rodrigo, também usou os Stories, do Instagram, para se pronunciar após a entrevista. "Sou muito grato pela minha essência. Sinto orgulho de nunca ter feito mal a absolutamente ninguém. Caminho de forma limpa, sem nunca ter denegrido ou subtraído ninguém, seja em valores financeiros ou emocionais. Carrego no peito meu compromisso com a justiça. Nunca falei mal de ninguém. Porque vivo em paz. Infelizmente, quem não tem paz acaba se tornando uma pessoa amarga e infeliz. Não é meu caso, porque sou um homem límpido e honesto. Não preciso me vitimizar para ser quem sou. Aliás, nunca me vitimizei (papel de gente incapaz). Eu valorizo a vida, o respeito, a dignidade. Não tenho espaço para pessoas ocas, vazias e desprovidas de amor. Boa semana!", disse.