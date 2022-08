Rafa Kalimann divulga fotos conceituais - Reprodução Internet

Rafa Kalimann divulga fotos conceituaisReprodução Internet

Publicado 22/08/2022 18:58

Rio - Rafa Kalimann divulgou nesta segunda-feira (22) fotos bem conceituais no seu Instagram. Aproveitando o preto e branco e o efeito borrado, a influenciadora postou um pequeno carrossel e uniu a uma legenda bem interessante. "'O mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer, com o que fizeram de você!' Jean-Paul Sartre", foi a frase escolhida pela apresentadora.

fotogaleria

As fotos, foram feitas por seu empresário, Mario Canivello e a legenda do pensador francês reflete a boa fase da artista. Dias antes, Rafa divulgou cliques de passeios pelo Rio de Janeiro com o namorado, José Loreto. Os dois se reencontraram e assumiram o romance recentemente.

Nos comentários, o amor se fez presente, José Loreto comentou: "Faça", fazendo referencia à legenda. Outras famosas como Letticia Munniz, também deixaram sua presença marcada: "meu amor", disse a modelo.