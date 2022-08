Rosalía - Reprodução/Instagram

RosalíaReprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 18:21

Rio - Rosalía já está em terras brasileiras! Com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e músicas no topo das paradas de sucesso, a cantora já está nos preparativos para se apresentar em São Paulo, nesta segunda-feira (22). A espanhola traz ao Brasil, em show único, sua turnê Motomami World Tour e, ao sair do hotel para a apresentação, cumprimentou fãs, posou para fotos e autografou itens.

fotogaleria

A cantora também fez questão de provar uma das especiarias brasileiras e posou com uma bela fornada de pão de queijo. Enquanto se maquiava, a Rosalía elogiou a textura do prato e escreveu: "Uau".



Considerada um dos maiores fenômenos musicais da atulidade, a artista precisou ter o local de show alterado por conta de ingressos esgotados. E os fãs aguardam ansiosos pelo show em uma longa fila.

"Se o Brasil me ama tanto, eu tenho que retribuir e dar o melhor de mim em cima do palco", disse Rosalía em entrevista ao "Fantástico".