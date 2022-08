Em cadeira de rodas, Milton Nascimento desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Milton Nascimento, de 79 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta segunda-feira. O cantor estava em uma cadeira de rodas e precisou de ajuda para subir em uma van que o aguardava no local. Para a ocasião, o músico usou um look bem quentinho, devido o tempo frio, e máscara de proteção facial, para se proteger e evitar a propagação da Covid-19.

Com 60 anos de carreira, o artista decidiu se despedir dos palcos com a turnê "A Última Sessão de Músical". Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Milton tranquilizou os fãs e disse que não pretende parar de fazer música. "Vou parar de fazer show assim, turnês, mas não vou parar de compor nem de cantar. E se acontecer alguma coisa na vida, eu volto", comentou o músico.

