Milton Nascimento comenta despedida dos palcos e afirma que mesmo afastado, não deixará de compor ou cantarReprodução / TV Globo

Publicado 23/05/2022 10:03 | Atualizado 23/05/2022 10:08

Rio - Após 60 anos de carreira e prestes a completar 80 de idade, Milton Nascimento decidiu se despedir dos palcos com a turnê "A Última Sessão de Música". No "Fantástico" do último domingo, o cantor falou com Maju Coutinho sobre a decisão e tranquilizou os fãs ao afirmar que não deixará de compor e cantar.

"Vou parar de fazer show assim, turnês, mas não vou parar de compor nem de cantar. E se acontecer alguma coisa na vida, eu volto", contou.

Durante a conversa com a jornalista, Milton falou sobre o processo criativo de "Clube da Esquina", que completou 50 anos em 2022 e foi eleito o melhor álbum de música brasileira por um júri composto de 160 jornalistas, críticos e profissionais da música.

"Um empresário meu falou assim: 'vocês têm que ir para um lugar longe! Eu conheço uma casa em Mar Azul que é uma delícia!'. E aconteceu que, nós começamos a compor. Compor muito, sem parar, o dia inteiro. A casa tinha três andares, a gente via o mar lá de cima, os pescadores fazendo arrastão. Uma coisa lindíssima!", relembrou.

Ao ser questionado sobre como se vê atualmente, Milton admitiu ser "feroz" no campo da política. "Acho que o pessoal tem que entender que não pode voltar no tempo. O pessoal achar que tem algo de bom na ditadura... Não posso deixar que isso volte. Isso é coisa que eu não suporto", disse.

Ainda sobre deixar de se apresentar ao vivo, Milton garantiu que sua escolha não tem nenhuma relação com alguma doença. "Tem uma coisa disso, que eu fico assim tremendo, mas não tem isso de doença, não", afirmou. "Esse tremor não é nenhuma doença. Porque muita gente pergunta se é isso: Milton vai para porque está doente?", explicou Maju. "Não estou doente, graças a Deus", ratificou o cantor.