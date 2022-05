Flay passeia de biquíni e pantufas por Miami - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2022 19:11

Rio - Flay usou as redes sociais para compartilhar o look escolhido para passear por Miami neste domingo. A cantora brincou sobre a onda de frio no Sul e Sudeste brasileiro, e chamou a atenção dos seguidores para o sapato inusitado que estava calçando.

fotogaleria

"Frio? Que frio?", ironizou a ex-BBB. "Vamos fingir que eu não estou usando a pantufa que ganhei no avião para dar 'rolê' na rua porque não trouxe sandália", revelou aos fãs, bem humorada. Nas imagens, a influencer aparece usando um biquíni laranja e uma pantufa cinza, enquanto segura um short jeans na mão.