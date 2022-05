Amaury Nunes emitiu comunicado após término com Karina Bacchi - Reprodução/Instagram

Amaury Nunes emitiu comunicado após término com Karina Bacchi Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 15:50

Rio - Amaury Nunes comentou pela primeira vez o término de seu casamento com Karina Bacchi. No Instagram, o ex-jogador de futebol compartilhou um comunicado negando as últimas notícias de que o fanatismo religioso da apresentadora teria motivado o fim do relacionamento.

fotogaleria "Resolvi vir aqui me posicionar em relação às muitas notícias que saíram estes dias em relação mim e a Karina. Muito do que eu vi e li, principalmente ao que foi dito sobre a Karina, afirmo que não é verdade. Nós nos separamos sim, mas o respeito, carinho e admiração continuam", escreveu.

Amaury Nunes afirmou que o motivo do término cabe apenas ao ex-casal e ainda pediu que o público respeite o momento delicado. "Não façam julgamentos ou busquem motivos e culpados. Só nós dois sabemos realmente tudo que passamos. Nesse momento, eu peço respeito e a compreensão de todos. Que Deus siga nos dando sabedoria e iluminando nossos caminhos", concluiu.