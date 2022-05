Xand Avião comentou susto ao ser atingido por chama em show - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 14:39 | Atualizado 24/05/2022 14:39

Rio - Xand Avião se pronunciou nesta terça-feira (24) para acalmar os fãs após ser atingido por uma chama de um recurso pirotécnico durante show em São Paulo, no último sábado. Por meio do Instagram, o cantor falou sobre o episódio e a decisão de seguir o show após o incidente.

fotogaleria "Olha, o comandante aqui, gente. Está tudo bem, meu povo. Nunca recebi tantas mensagens de ontem pra cá. Isso aconteceu sábado lá no show 'Viiixe', em São Paulo. Foi mais um susto, um queimadura leve no braço, mas bem leve mesmo. Foi bem no meio do show, faltavam uns 25 minutos para acabar o show e eu continuei", relatou.

Xand brincou com o episódio mas alertou os colegas de profissão sobre o uso de recursos pirotécnicos. "Perdi os cabelos do braço, fiz uma depilação à força, mas está tudo tranquilo. Muito obrigado pelas mensagens. [...] Graças a Deus foi só um susto, mas meus amigos cantores, tomem cuidado com aquele negócio lá. Alguns acham que não queima, mas queima e queima com força... Bora para agenda de shows da semana que está boa demais", finalizou.