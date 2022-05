Maria Julia Coutinho e o marido, Agostinho Paulo Moura - J/AgNews

Publicado 24/05/2022 13:07

Rio - Maria Julia Coutinho, a Maju, curtiu o dia de folga na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira. A jornalista tomou um banho de mar acompanhada do marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura, com quem está desde 2009.

Paulista, Maju se mudou para o Rio de Janeiro para assumir o comando do Fantástico, na TV Globo, ao lado da jornalista Poliana Abritta. Adaptada com a vida carioca, a apresentadora já foi fotografada em diferentes ocasiões fazendo passeios pela cidade.