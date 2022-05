Cantora Gospel Elaine Martins fala sobre acidente sofrido com a família nos EUA - Reprodução / Instagram

Publicado 24/05/2022 10:28

Rio - A cantora gospel Elaine Martins usou as redes sociais para contar sobre o acidente de carro sofrido por sua família em Orlando, nos Estados Unidos. Com vários registros da colisão, ela contou que seu marido, Oseas Chagas, e os filhos do casal, Joabe e Josué, acabaram se envolvendo em um acidente com outros quatro veículos.

"Um acidente grave envolvendo quatro carros e uma pessoa que saiu de dentro desse posto e bateu exatamente onde eu deveria estar, mas eu fiquei em casa. Graças a Deus, meus filhos e esposo estão bem, foram para o hospital fazer procedimentos comuns", narrou no reels publicado em seu Instagram.

"Graças a Deus meus filhos estão bem, meu esposo está bem. Foram ao hospital para fazer procedimentos comuns. Tiveram algumas escoriações, machucou um pouquinho ali, estão sentindo um pouquinho de dor aqui, mas o senhor é aquele que nos guarda", agradeceu emocionada.