Juliette e RodolffoTV Globo / Divulgação

Publicado 24/05/2022 07:37

São Paulo - Em uma entrevista ao canal do YouTube do Matheus Mazzafera, publicada nesta segunda-feira, o ex-BBB Rodolffo revelou se já ficou com Juliette, a grande campeão da edição do ano passado do reality show da Globo.

No vídeo, o cantor sertanejo confirmou que já ficou com a ex-colega de confinamento. Em seguida, Mazzafera ainda perguntou se eles se beijariam de novo e o sertanejo respondeu: "Talvez". Veja: