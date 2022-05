Nicole Bahls confirma traição do ex-marido durante participação no 'Programa Silvio Santos' - Reprodução/SBT

23/05/2022

Rio - A participação de Nicole Bahls no "Programa Silvio Santos", do SBT, deu o que falar após a apresentadora revelar o motivo por trás de sua separação de Marcelo Bimbi. No último domingo, a influenciadora disputou o Jogo dos Pontinhos e precisou nomear dois famosos que já "pularam a cerca": "Arthur Aguiar e Marcelo Bimbi", listou a modelo.

Em seguida, Patrícia Abravanel, que comandou a brincadeira, perguntou quem era a segunda pessoa citada por Nicole, que disparou: "Uai, eu não larguei do meu marido porque eu tomei uma?!", disse. "Você tomou uma?", questionou a apresentadora. "Foi, Patrícia. Eu te contei, menina", respondeu a influenciadora.

"E você não perdoou?", emendou Abravanel. "Perdoei nada! Depois vira bagunça, vira festa, acha que é festa", declarou Nicole, que foi aplaudida pela plateia. "Comigo, é uma vez só", acrescentou a ex-participante de "A Fazenda". "Provavelmente ele não valia a pena, né?", comentou a filha de Silvio Santos.

"Até valia, sabia? Era uma coisinha boa, mas eu precisei tomar uma atitude", esclareceu a influenciadora. "Já superei.. Já tô bem melhor. O que ninguém sabe, ninguém estraga", concluiu Nicole após ser questionada sobre o "coração partido".