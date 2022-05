Fernanda Vasconcellos espera o primeiro filho com Cássio Reis - Reprodução/Instagram

Fernanda Vasconcellos espera o primeiro filho com Cássio Reis Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 16:11

Rio - Grávida do primeiro filho com Cássio Reis, Fernanda Vasconcellos mostrou a barriguinha para os seguidores nesta segunda-feira (23). De calcinha e top, a atriz posou em frente ao espelho de um banheiro.

fotogaleria Fernanda Vasconcellos brincou na legenda da imagem publicada no Instagram. "Em exibição", escreveu. O registro ganhou um comentário do marido da atriz. "Podem botar uma roupa já!!! Os dois!!", disse Cássio Reis.

O casal anunciou a gestação em fevereiro. "Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e eu não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não restam dúvidas ao ler GRÁVIDA no visor. É uma delícia ver a indicação estimada das semanas, ela nos dá a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!", afirmou na época.