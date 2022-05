Jojo Todynho rejeita convite para participar da famosa Farofa da Gkay - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho rejeita convite para participar da famosa Farofa da GkayReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2022 12:06

Rio - Jojo Todynho recusou o convite para participar da festa intitulada "Farofa", organizada anualmente pela influenciadora Gkay. O evento conta com a presença de inúmeras celebridades e ficou conhecido pelo intenso clima de "pegação". A fala da cantora acabou causando polêmica nas redes sociais e por isso, Jojo resolveu explicar seus motivos, alegando que o ambiente não era apropriado para ela e o marido, o militar Lucas Souza.

fotogaleria

"Você está ali, as pessoas vêm com a câmera na sua cara. Eu não sou simpática, eu não sou nada legal, eu saio da minha paciência, que eu já não tenho, num 'piscar de dedos'. Eu me conheço. Não é ambiente para mim e não é ambiente para o meu marido estar. Então, onde eu sou convidada e ele não é, não é ambiente para mim, obviamente eu não vou", disparou.

Jojo admitiu que caso fosse solteira, provavelmente iria na festa. "Mas casada, não. Às vezes, as pessoas já me dão porrada a troco de nada, eu vou abrir porta de legalidade para elas? Não vou mesmo", contou.

A cantora também expressou sua opinião sobre os convidados do evento e disse que, para ela, um quer aparecer mais que o outro. "E outra coisa: não preciso de mídia, não. Não preciso ficar disputando quem vai lacrar mais, quem vai tá com o look mais f*da, quem vai estar engajando melhor. Eu não preciso disso, graças a Deus", finalizou.