Maiara, que faz dupla com Maraisa, usou o Twitter para fazer um desabafo na madrugada desta segundaReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2022 10:59

Rio - Maiara, que faz dupla com Maraísa, usou as redes sociais na madrugada desta segunda para fazer um desabafo. No Twitter, a cantora escreveu: "Eu vou errar tentando acertar. Eu vou dar o meu melhor mesmo sabendo que vão me questionar, mas o meu propósito e o dom que Deus me deu não foram à toa. É maior que tudo, que eu use a favor do bem... Eu vou pagar o preço feliz. Sei do que eu quero para minha vida", afirmou, alegando ter tirado a "capa de super-mulher". "Desculpa ter tirado a capa de super-mulher por alguns minutos, mas está aí o meu desabafo... 'Agorinha' a 'capinha' volta", completou.

Momentos antes, a cantora havia desabafado: "Minha cabeça é cheia de coisas. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, ansiosa demais... Mas Deus sempre coloca tudo na minha vida no tempo certo. Nas minhas orações eu sempre peço para ele fazer o melhor e fazer do jeito dele. Colocar sua vida nas mãos de Deus é a coisa mais sábia que podemos fazer... Muitas coisas não aconteceram do jeito que eu achava que tinha que ser, mas todas as vezes eu pedi antes de dormir que ele fizesse a vontade dele... Os planos foram maiores. Demorei muito para entender. Já briguei muito, desgastei demais, mas hoje vejo que está tudo no seu devido lugar".

De acordo com a sertaneja, através do amadurecimento ela aprendeu a lidar com as dificuldades e dores da vida. "Aceitei o meu destino. Acolhi as minhas dores. Resgatei os meus amores. Fiz as pazes com o mundo. E entendi que tudo é obra dele! E que tudo é perfeito do jeito que é", concluiu.