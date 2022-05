Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 09:57

Rio - Ivete Sangalo completa 50 anos no próximo dia 27 e preparou um show especial para comemorar a data que será exibido na TV Globo. Em entrevista para o "Fantástico", ela deu detalhes da apresentação que acontecerá em Juazeiro, na Bahia, sua cidade natal, e contará com a participação do filho Marcelo na percussão.

fotogaleria

A cantora se emocionou ao lembrar dos pais e garantiu que a chegada dos 50 é para ser muito comemorada. "É a consagração da vida. Estou viva e só posso completar 50 anos porque estou vivendo", exclamou ela. "Quem não quer envelhecer, não vai viver", completou.

Sempre bem humorada, Ivete finalizou: "Vou sair do rio nua, vai ser abertura do show, e o povo jogando as mantas para me cobrir. Sou uma loba de 50.”