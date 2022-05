Ex-BBB Eliezer passa perrengue durante busca por apartamento em São Paulo - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Eliezer passa perrengue durante busca por apartamento em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 17:52

Rio - Conhecido por perder diversas provas no "BBB 22", Eliezer Neto também tem enfrentado algumas dificuldades desde que deixou o confinamento. Nesta terça-feira, o designer compartilhou um desabafo sobre sua busca por um apartamento para alugar em São Paulo e disse ter dado "carteirada" como ex-brother para conseguir privilégios, mas nem a atitude melhorou sua situação.

"Gente, estou dando carteirada nas portarias dos apartamentos. A corretora não pôde vir, eu preciso resolver. Aí, estou chegando e falando: 'Moço, sou o Eli do 'BBB', estou querendo morar aqui. Posso ver o apartamento sem a corretora?'. Já levei uns 3 nãos", contou o fluminense, em postagem no Twitter.

O ex-BBB ainda falou sobre a dificuldade de ser reconhecido em um dos locais que visitou: "Eu gosto é da humilhação! Acabei de abrir o Google para provar que era eu que estava na casa e o cara ainda perguntou: 'Você foi planta, foi?'. Aí eu: 'Moço, me chamaram de tudo, menos de planta'", relatou Eliezer, que também já usou as redes sociais para reclamar do valor alto de um aluguel na capital paulista.

