Juliette Freire criticou PEC sobre cobrança de mensalidade nas universidades públicasReprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 17:04

Rio - A campeã do 'Big Brother Brasil 21', Juliette Freire usou as redes sociais nesta terça feira (24) para criticar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 206/19 que visa a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. A cantora ainda saiu em defesa da gratuidade do ensino público superior.

fotogaleria "Eu juro que pensei que era 'brincadeira', mas não é. A Câmara dos Deputados discute hoje a PEC sobre cobrança de mensalidade em Universidades Públicas. Existe isso?! Sou filha do ensino público e sei o quanto isso mudou a minha história. O acesso às universidades públicas deve ser gratuito e é nosso direito", escreveu no Twitter. "O acesso às universidades públicas deve ser gratuito e é nosso direito #Pec206Não", completou a cantora.