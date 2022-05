Lima Duarte 'desenrola, bate e joga de ladinho' em vídeo de dança viral - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 14:41

Rio - Sempre antenado e ativo nas redes sociais, Lima Duarte divertiu os fãs ao se jogar no desafio da música "Desenrola, Bate e Joga de Ladin", que viralizou em aplicativos como TikTok e Instagram. Nesta terça-feira, o ator de 92 anos mostrou todo seu gingado ao reproduzir a coreografia em um vídeo curto que publicou.

"O bom humor ajuda a chegar aos 93 anos", declarou o artista na legenda da publicação. Não demorou muito até que os fãs do ator enchessem a postagem de elogios, destacando a energia de Lima Duarte: "Dança melhor que eu! Minha hérnia de disco não me permite fazer essas danças", brincou uma internauta. "Que graça, Lima!!! Feliz por vê-lo tão bem", acrescentou outra seguidora. "Um bom ator é assim, atua de todas as formas", disse uma terceira.

A canção é do rapper L7nnon em parceria com o grupo Os Hawaianos, Dj Bel da Cdd e Biel do Furduncinho. A "dancinha" simples e fácil de imitar se tornou um sucesso nas redes sociais e já foi reproduzida por celebridades como Gil do Vigor, Angélica, Luísa Sonza e Zeca Pagodinho.

