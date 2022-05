Marcos Mion testa positivo para a covid-19 pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Marcos Mion testa positivo para a covid-19 pela primeira vezReprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 21:33

Rio - Marcos Mion anunciou em suas redes sociais, nesta terça-feira, que está com covid-19. O apresentador do "Caldeirão" foi diagnosticado com o coronavírus pela primeira vez desde o início da pandemia e disse estar apenas com sintomas leves da doença. Em postagem no Instagram, o comunicador demonstrou tranquilidade ao comentar seu estado de saúde e destacou a importância da vacinação.

fotogaleria

"É, chegou minha vez… E como sempre sou transparente com vocês, agora não poderia ser diferente. Como vocês acompanham muito meu dia a dia, minha família, nos enchem de amor, é justo que eu divida com vocês. O que me dá paz e tranquilidade são as três doses no meu braço. Se você ainda não tomou nenhuma ou não voltou para os reforços, faça isso o quanto antes. Vale muito a pena ter a paz de espírito de enfrentar esse vírus maldito sabendo que ele não vai ganhar", declarou Mion na legenda da postagem.

Em isolamento, o apresentador publicou um vídeo em que fala sobre as gravações do "Caldeirão" e relembrou os cuidados que costuma ter para evitar a doença: "Eu achava no fundo da minha alma que ia conseguir passar essa pandemia ileso, porque fiz tanta coisa já... Eu virei um nóia, de máscara, de borrifador... Quem me conhece nem acredita que eu peguei, ninguém apostaria. Mas eu aprendi muito sobre como me cuidar, a Suzana morre de vergonha, até um tempo atrás ia em festa chique com um borrifador daqueles de jardineiro", brincou.



"Fiquei surpreso, não achava que ia pegar, mas não tem regra. Não tem que ficar pensando onde, de quem, porque é impossível de saber. Foi um teste de rotina antes das gravações e acabamos cancelando tudo, o que foi uma pena. Gravaríamos com Juliette, É o Tchan, Mumuzinho. A gente vai remarcar tudo, já falei com todo mundo", comentou Marcos.

O famoso completou o relato tranquilizando os fãs sobre seu estado ao descrever seus sintomas: "Estou bem, com a voz meio metálica, um pouco de dor de garganta, mas são só esses sintomas super leves. Agora vou me isolar, me cuidar, proteger os que estão perto de mim, que são quem realmente importa, minha família", finalizou.



Confira: