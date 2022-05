Em entrevista, Rodolffo falou sobre término com Rafa Kalimann - Reprodução/Youtube

Em entrevista, Rodolffo falou sobre término com Rafa KalimannReprodução/Youtube

Publicado 25/05/2022 19:07

Rio - Rodolffo, da dupla com Israel, participou do quadro 'Roleta da Treta', no canal de Matheus Mazzafera, e abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Rafa Kalimann. A separação do ex-casal ocorreu após a influenciadora descobrir a infidelidade do sertanejo. Apesar disso, a amizade entre os dois permaneceu.

fotogaleria "Somos amigos. A gente se respeita muito. Depois que aconteceu o nosso fim, nós demos uma pausa. Bizarro falar isso, o nosso término, perante os términos que a gente vê geralmente na rua acontecer, tanto dos meus amigos quanto das amigas [tem] fofoca demais. E da nossa parte assim, eu acho que a gente foi muito maduro, sabe", contou.

O sertanejo ainda afirmou que o término com a influenciadora é um exemplo sobre como encerrar uma relação com respeito. "Olhando pra trás assim, foi em 2018, eu falo assim é exemplo de término de casal porque a gente não se alfinetou, sempre torceu um pelo outro, e passou um tempo de maturação após o término e a gente virou amigo", disse.