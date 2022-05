Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 21:54

Rio - A viagem de Ludmilla e Brunna Gonçalves às Ilhas Maldivas tem rendido fotos em cenários paradisíacos e até momentos inusitados. Nesta quinta-feira, fãs reagiram a um vídeo em que a cantora expõe parte de sua genitália ao deslizar pelo toboágua de um parque aquático com a esposa.

"A minha Maldivas toda de fora [risos]", brincou a funkeira, no Twitter, comentando o registro em que suas partes íntimas ficam cobertas apenas por um emoji. As imagens foram retiradas de um vídeo publicado no canal de YouTube de Brunna.

A ex-BBB, inclusive, deixou fãs agitados ao prometer que divulgaria a versão "sem censura" se o vídeo fizer sucesso na internet. "Se o vídeo bater 1 milhão posto essa parte sem o emoji, galera!! Bora, galera, mulheres", escreveu a dançarina nos comentários da postagem de Ludmilla.

Confira: