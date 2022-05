Andrew Fletcher - Reprodução/Instagram

Andrew FletcherReprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 20:37

São Paulo - Nesta quinta-feira (26), foi anunciada a morte de Andy “Fletch” Fletcher, tecladista, baixista e cofundador do grupo musical Depeche Mode. Ele tinha 60 anos de idade.

O falecimento foi anunciado pelo perfil da banda nas redes sociais. "Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", diz o comunicado. A causa da morte não divulgada até a atualização desta reportagem.

Fletcher e a banda Depeche Mode

Com Martin Gorem e Vince Clarke, Fletcher fundou a banda de rock eletrônico em Basildon, na Inglaterra, no final da década de 1970. Em seguida, o cantor Dave Gahan entrou no grupo. E então, o quarteto emplacou sucessos como "New Life" e "Just Can't Get Enough". Mais tarde, no final dos anos 80 e nos anos 90, a banda ainda lançou os hits "Enjoy The Silence" e "I Feel You".

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.