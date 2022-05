Samantha Schmütz marcou presença no Festival de Cannes, na França - Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 15:26

Rio - Samantha Schmütz está curtindo cada momento de sua passagem pelo Festival de Cannes, na França. Nesta quinta-feira, a atriz compartilhou as fotos de sua chegada ao tapete vermelho de um dos maiores eventos de cinema do mundo. Em postagem no Instagram, a humorista comentou a emoção de assistir a estreia da biografia de Elvis Presley.

"Sem palavras para descrever a emoção de estar no maior festival de cinema do mundo, rodeada pela energia das mentes artísticas mais criativas do mundo, respirando a sétima arte, assistindo ao filme da vida do Elvis, com o elenco todo na sala, com direito a Priscilla Presley na plateia… Que gratidão trabalhar com cinema e ter essa oportunidade de estar aqui. [...] Incrível atuação de todos e, principalmente, de Austin Butler, que canta como se fosse o próprio", declarou ela, na legenda da postagem.

Para prestigiar o evento, Samantha usou um vestido preto transparente e cheio de brilhos, com o corpete à mostra, além de luvas e joias. "Entrei pelo 'le tapis rouge' [tapete vermelho, em francês] vestida deslumbrantemente com essa joia de vestido. Look altamente glamouroso à altura do glamour que o Elvis merece", afirmou.

