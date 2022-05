Luísa Sonza falou sobre os 5 anos de carreira - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza falou sobre os 5 anos de carreira Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 17:55



fotogaleria

Rio - Luísa Sonza usou o Instagram nesta quinta-feira (26) para comentar os 5 anos de carreira que completou. A cantora ficou surpresa com o marco e refletiu sobre os objetivos atingidos neste curto período."Acabei de saber que completo cinco anos de carreira hoje. Eu nunca completei coisas com um tempo significante assim na minha carreira. O que eu faço agora? Um post no Insta? Mas isso não seria simples demais? Meu Deus, queria ter descoberto antes e ter preparado alguma coisa para vocês, mas ok. Estou bem feliz com a notícia, visto que conquistei tudo que queria na meta que criei pros primeiros cinco anos", afirmou.

Luísa Sonza ficou conhecida pelos vídeos publicados em seu canal do Youtube cantando músicas de vários artistas. Com apenas 5 anos de carreira, a cantora conquistou quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais e já fez parcerias com Marília Mendonça, Ludmilla, Pedro Sampaio, Anitta e Pabllo Vittar.