Maria Lina fala sobre recuperação após a perda do filho com Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 14:45

Rio - Maria Lina abriu o jogo, nesta quinta-feira, sobre o que sente ao ficar perto de mulheres grávidas e bebês, prestes a completar um ano da morte de João Miguel, seu filho recém-nascido com Whindersson Nunes. A influenciadora de 23 anos disse estar "curada" da situação traumática que viveu e destacou o papel da terapia em sua recuperação do luto.

"É um assunto muito bem resolvido pra mim. Quando não era bem resolvido, eu aparecia aqui chorando, triste. Eu amo estar nesses ambientes. Eu amo grávida, amo neném. Me faz muito bem", declarou a jovem. A postagem foi feita para tranquilizar os fãs sobre seu estado após Maria Lina comparecer ao casamento da cantora Daniela Araújo e posar para fotos com a artista, que está grávida de seu segundo filho.

Em seguida, a morena foi sincera ao falar de sua recuperação depois da perda do filho, que nasceu prematuro de 22 semanas, em maio do ano passado. "É claro que não foi um processo do dia pra noite. Quando aconteceu tudo, fiquei uns dois meses sem me sentir bem vendo grávidas e bebês. Só que eu fiz muita terapia. Foi um processo muito longo de recuperação. Eu me tratei da forma certa, vivi o luto como tinha que ser vivido. [Com] Terapia, médicos, minha família, Deus, meus amigos... Curei isso dentro de mim", afirmou Maria Lina.