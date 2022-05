Anitta desabafa sobre gravadora querer investir apenas no que pode viralizar nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Anitta desabafa sobre gravadora querer investir apenas no que pode viralizar nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2022 11:55 | Atualizado 26/05/2022 11:59

Rio - Em uma live realizada no seu perfil do Instagram, Anitta revelou a estratégia de sua gravadora de investir apenas no que acreditam ter potencial para viralizar no Tik Tok. A cantora afirmou que precisa insistir muito com a equipe para que coloquem dinheiro em trabalhos que considera relevantes, mesmo que não sejam um sucesso de primeira.

fotogaleria

"Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que eu tenho muito, então eu tenho que lutar cada momento para conseguir o apoio", desabafou. "A gravadora hoje em dia se liga muito no TikTok, o que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara é isso. Eles dão tchau e f*da-se".