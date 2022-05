Kourtney Kardashian conta que médico a indicou ingerir o esperma do marido, caso quisesse engravidar - Reprodução / Instagram

Kourtney Kardashian conta que médico a indicou ingerir o esperma do marido, caso quisesse engravidarReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2022 11:03

Rio - Kourtney Kardashian parece estar disposta a fazer muitas coisas para engravidar do seu primeiro filho com Travis Barker. No episódio do reality "The Kardashians" exibido nesta quinta-feira, a empresária, que se casou recentemente com o baterista da Blink!-182, disse que recebeu uma orientação um tanto inusitada de seu médico.

Kourtney contou para seu profissional de limpeza ayurvédica que o médico que acompanha seu tratamento para fertilização in vitro a instruiu a ingerir o esperma do marido, Travis Barker, para facilitar o processo. "Mas ele disse algo – bem, ele me disse que a coisa que ajudaria [minha tireoide] era beber o sêmen [de Barker] 4 vezes por semana”, disse Kourtney, enquanto ria de maneira nervosa. "Eu amo esse médico", completou Travis bem humorado.

O casal tem registrado a jornada de fertilidade durante o novo reality do clã Kardashian, e passaram a filmar até mesmo as consultas médicas para o programa. De acordo com a empresária, todo o processo está sendo mais difícil do que eles esperavam e exige muitos esforços, como um jejum maciço que impõe pausas no sexo, cafeína e exercícios.

"Oh, meu Deus, foi uma loucura. Mas na verdade tornou tudo melhor. Tipo, se você não pode tomar cafeína, quando você toma seu primeiro matcha, é tão bom", disse Kourtney com otimismo.