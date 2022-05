Casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker - Reprodução / Instagram

Rio - Kourtney Kardashian e Travis Barker se casaram novamente neste domingo, no Castelo Brown, uma construção do século 16, localizada na Itália. Os primeiros registros da cerimônia foram publicados por Alabama, filha de 16 anos de idade do baterista do Blink-182. Em uma das fotos, o casal aparece lado a lado, durante a celebração. Já na outra, a jovem aparece fazendo pose e abraçada com a madrasta.

Em seu perfil pessoal, Kourtney também publicou uma série de imagens do evento, feitas pela fotógrafa Ellen Von Unwerth, mostrando o momento do beijo do casal. "Felizes para sempre", escreveu na legenda da publicação.

A irmã mais velha de Kim Kardashian usou um longo véu branco, repleto de bordados de flores e com uma santa, na parte inferior. Travis, por sua vez, vestiu um terno preto da grife Dolce & Gabbana. A noiva subiu no altar ao som de Ave Maria, enquanto carregava um buquê de flores brancas e vermelhas, ao lado da mãe, Kris Jenner.