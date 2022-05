Grazi Massafera e mais famosos curtem festival Mita no Rio

Rio - Vários famosos prestigiaram o segundo dia do festival Mita, que aconteceu no Jockey Clube, na Zona Sul do Rio, neste domingo. Enzo Celulari chegou acompanhado pela irmã, Sophia Raia. Grazi Massafera estava com a amiga e também atriz Ana Lima. Rodrigo Santoro chegou com a mulher, a apresentadora Fronckowiak. Duda Beat surgiu praticamente irreconhecível usando uma máscara de proteção contra a covid-19.

