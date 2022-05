Cynthia Benini com a filha, Valentina - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 17:48

Rio - Em entrevista para Daniela Albuquerque, Cynthia Benini abriu o jogo sobre a relação da filha, Valentina, de 19 anos, com o pai, André Gonçalves. A jornalista contou que o ator decidiu cortar o contato com a jovem após a briga judicial pelo atraso no pagamento da pensão.

"Durante o período em que fomos casados, o André sempre foi uma pessoa muito presente na vida dela, não posso dizer nada dele como pai nesse período. Mas depois da nossa separação, isso foi se perdendo um pouco. Ele foi reconstruindo a carreira e a vida e se tornou um pouco mais distante", revelou.

"Tanto o pai como a mãe têm os mesmos deveres em relação a um filho e cabe a esses dois pilares darem aos filhos educação, segurança e saúde. Ele enquanto pôde sempre cumpriu com isso, mas acho que essas responsabilidades são eternas. Esse dinheiro não é pra mim, é pra ela. Mas torço muito por ele, eu acho que a vida se encarrega", acrescentou.

No ano passado, André Gonçalves teve um pedido de prisão domiciliar decretado pelo não pagamento da pensão de Valentina e de Manuela Seiblitz, de 23 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Tereza Seiblitz.