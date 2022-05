Linn da Quebrada e Maria - Reprodução/Twitter

Publicado 22/05/2022 16:11 | Atualizado 22/05/2022 16:50

Rio - Linn da Quebrada curtiu a noite deste sábado com a ex-BBB Maria. As duas se encontraram na festa Mamba Negra, em São Paulo, e Lina publicou uma foto nas redes sociais. "O date veio", escreveu na legenda.

Recentemente, Lina compartilhou nos stories o momento em que Maria conheceu sua mãe, Dona Lilian. "Sim, gente, esse momento aconteceu. Ela veio pedir a minha mão em casamento para a minha mãe", brincou. Em seguida, dona Lilian garantiu que aprovaria a relação. "Tudo o que eu quero é você com a Maria mesmo, porque eu sei que ela vai te fazer feliz", afirmou.





A festa Mamba Negra já havia sido assunto durante o "BBB 22", quando a cantora comentou sobre o evento com Jade Picon, que comparou com uma festa de Ibiza, causando grande repercussão na internet. João Luiz Pedrosa, do "BBB 21", também estava na festa.